شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المطيري: اتفاق الرياض مرحلة استراتيجية مهمة للمنطقة عموما ولليمن خاصة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت الكاتبة نورا المطيري، إنه وبعد ساعات ستبدأ مراسم توقيع #اتفاق_الرياض التاريخي.

وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر: مرحلة استراتيجية مهمة للمنطقة عموما ولليمن خاصة، ستشهد السعودية والإمارات واليمن والدول الصديقة احتفالا بهذا الإنجار الكبير وسيُسمع في إيران وقطر وتركيا أصوات النعيق والنواح. Advertisements وتابعت: ليس هناك يمنيون ضد اتفاق الرياض سوى العملاء والخونة. وختمت تغريدتها بالقول: لا شك أن الحديث عن الحملات التي شنها الميسري والجبواني والإخوان وأطراف في الشرعية ضد التحالف العربي واستهدفت الإمارات بشكل خاص، ولكن ما زالت أبواق الفتنة تلك تطعن في كل فرص السلام والصلح، ويجب إيجاد آلية لوقفها فورا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطيري: اتفاق الرياض مرحلة استراتيجية مهمة للمنطقة عموما ولليمن خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.