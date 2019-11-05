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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. وفاة مختطف بعد ساعات من أفراج المليشيا عنه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صعدة
أكدت مصادر محلية بمحافظة صعدة وفاة المواطن المختطف "منصور يحيى طالع" فور خروجه مريضاً من سجن مليشيا الحوثي الارهابية .
وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي أفرجت عن المختطف منصور يحيى طالع وهو من ابناء مديرية غمر بمحافظة صعدة بعد سجن دام اكثر من 3 سنوات بتهم كيدية وبدون أدلة أو محاكمة.
وتابعت المصادر أن "منصور" أصيب بعدة امراض داخل مقر الاختطاف الكائن بمبنى البحث الجنائي بمدينة صعدة منها الفشل الكلوي والسكر والضغط وأن حالته الصحية تدهورت تحت أنظار سجانيه وخاطفيه.
ولفتت المصادر إلى انه قبل يومين أفرجت المليشيا الحوثية عن "منصور" وسلمته لأقاربه الذين توجهوا به فوراً الى المستشفى الجمهوري بصعدة لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفي في اليوم التالي داخل المستشفى وهناك مصادر تقول إنه تمت تصفيته بحقنه بإبرة على يد حوثي دخل الى المستشفى.
وأوضحت المصادر أن مشرفي المليشيا الحوثية في مديرية غمر لفقوا لمنصور تهمة التعاون مع ما سموه "الخارج" حسب تعبيرهم وشددوا على عدم اطلاق سراحه وانه سيبقى في السجن من باب "الاحتياط" حسب قولهم حتى نهاية الحرب رغم عدم وجود أي دليل ضده سوى اتهامات كيدية لصالح شخصيات حوثية تسكن في المنطقة منذ سنوات منهم:
محمد احسن البكيلي
توفيق علي ردهان
عبدالله صالح ربشان الهمداني
محمد علي حماطي الهاشمي
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