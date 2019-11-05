الكشف عن تفاصيل وملابسات العراك بالمكلا الذي أثار جدلاً بمواقع التواصل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
حضرموت - الخليج 365
كشف مسؤول أمني بمحافظة المكلا، تفاصيل حادثة العراك الذي وقع بعاصمة المحافظة.
وبحسب متابعة "الخليج 365" ، أدلى مدير إدارة أمن المكلا العقيد عيسى العمودي بتصريح حول حادثة العراك التي أثارت جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وقعت مساء السبت بالقرب من جولة الدلة بمدينة المكلا.
وقال مدير أمن المكلا في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام أن الجاني قدّم بلاغ في المديرية على المجني عليه بحدوث عراك شديد بينهم، وتم اعطائه أمر حضور، لحضور الطرف الثاني (المجني عليه) واتخاذ الاجراءات اللازمة.
مضيفاً ان شهود عيّان أكدوا لأمن المكلا أن الجاني جاء برفقة مجموعة يفوق عددهم العشرة، وأقدموا على ضرب المجني عليه ومعه صديقه بالهراوات والعصيان، بدلاً من اعطائه امر الحضور.
وأوضح العقيد العمودي أن إدارة الأمن تلقت بلاغ من المجني عليه عقب حدوث الحادثة، وتم اتخاذ الاجراءات وفق النظم، واجراء التقارير الطبية، مشيراً الى أن الجاني قام بتسليم نفسه يوم الأحد الى إدارة الأمن، ونكر أقوال الشهود وقال أنه اتى برفقة ابن أخيه فقط، وتتحفظ إدارة أمن المكلا بحجز الجاني، وستتخذ الاجراءات القانونية حيال ذلك وتحويل الملف الى النيابة.
مجدداً التاكيد بأن منتسبوا أمن المكلا في جاهزية تامة للتصدي لكل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار الذي تعيشه المدينة منذ تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة الارهابي.
الجذير بالذكر أن هذه الحادثة كان السبب الرئيسي لحدوثها أطفال، وتطورت احداثها بين الكبار، حتى وصلت الى إدارة الأمن بالمكلا.
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