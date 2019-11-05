شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 7 من متحوثي إب خلال مواجهات مع الجيش في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قتل وجرح سبعة من عناصر مليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن سبعة من مقاتلي مليشيا الحوثي الإنقلابية سقطوا قتلى وجرحى بمعارك عنيفة خاضتها القوات الحكومية بجبهة مديرية الظاهر. Advertisements وأكدت المصادر مصرع أربعة من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية، وإصابة ثلاثة آخرين وجميعهم من أبناء مديرية جبلة بمحافظة إب زجت بهم في محارق الموت. ولفتت المصادر إلى مصرع "عبدالإله محمد المهتدي وأركان الحريري ورائد محمد سفيان وأشرف أمين الشراعي" فيما جرح ذودان محمد سفيان ونجل عائد عبده سيف ومحمد بحره. ودفعت مليشيا الحوثي بالمئات من أبناء محافظة إب إلى صعدة وذلك تزامناً مع خسائر كبيرة تلقتها المليشيا في معقلها بصعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 من متحوثي إب خلال مواجهات مع الجيش في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.