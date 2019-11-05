عيادات الهلال الإماراتي المتنقلة تصل "النخيلة" بالدريهمي في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

واصلت العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الرعاية الطبية والمعالجة الطبية المجانية للمواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة.



وذلك ضمن جهودها الإنسانية التي تبذلها الهيئة في عموم مناطق الساحل الغربي لليمن.

ووصلت العيادة الطبية المتنقلة إلى منطقة النخيلة التابعة لمديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، وبدأت بإستقبال عشرات الحالات المرضية من المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن ، ومعاينة المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومن ثم تقديم العلاجات المجانية للمرضى.

وتحدث أحد العاملين في العيادة المتنقلة أن الفريق الطبي وصل إلى المنطقة التي تعاني من إنتشار الكثير من الأمراض ، وبدأوا بمعاينة المرضى.

Advertisements

وأكد أن الفريق استقبل ما يقرب من 80 حالة مرضية تعاني من أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والأمراض الباطنية.

وأضاف أن الفريق يعمل على معالجة المرضى الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المراكز الصحية البعيدة عنهم ، فيما تعد العيادات الطبية المتنقلة الوسيلة الأفضل للوصول الى المواطنين والنازحين القاطنين في المناطق النائية لتقديم الرعاية والطبية لهم .

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملت على دعم القطاع الصحي بشكل كبير ، وذلك بتأهيل وترميم المستشفيات والمراكز الصحية ودعمها بالأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة ، بالإضافة إلى تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى القرى والبلدات النائية في الساحل الغربي لليمن وفي عموم المناطق المحررة .