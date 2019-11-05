الحوثيون يقصفون مناطق متفرقة من حيس بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المتوسطة والقناصة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من المديرية بشكل مكثف ومتواصل. وأضافت المصادر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 ، مستهدفة المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة شرق المديرية. وأردفت المصادر أن عناصر المليشيا أطلقت النار من أسلحتها القناصة على مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية ، بالتزامن مع استهداف المواقع بأسلحة معدلات البيكا.

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