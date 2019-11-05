اليوم.. العاصمة السعودية تشهد مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الرياض - الخليج 365

بحضور إقليمي وأممي وبحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وممثلي الأحزاب والقوى السياسية اليمنية وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن،من المتوقع التوقيع سيتم على اتفاق الرياض.



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وتشهد العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والذي تم التوصل إليه برعاية سعودية.

مصادر مقربة من الحكومة أشارت إلى أن التوقيع سيتم من قبل ممثل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وفق العربية الحدث.

الاتفاق ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.