- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. العاصمة السعودية تشهد مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الرياض - الخليج 365
بحضور إقليمي وأممي وبحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وممثلي الأحزاب والقوى السياسية اليمنية وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن،من المتوقع التوقيع سيتم على اتفاق الرياض.
وتشهد العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والذي تم التوصل إليه برعاية سعودية.
مصادر مقربة من الحكومة أشارت إلى أن التوقيع سيتم من قبل ممثل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وفق العربية الحدث.
الاتفاق ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. العاصمة السعودية تشهد مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.