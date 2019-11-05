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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تجدد خروقاتها على مواقع المشتركة بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي لسلسة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية ، واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة مستخدمة الأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 والأسلحة من عيار 14.5.
وفي ذات السياق أضافت المصادر أن المليشيات أقدمت على إطلاق النار صوب مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة والأسلحة الخفيفة .
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