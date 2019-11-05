الحوثية تجدد خروقاتها على مواقع المشتركة بالجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي لسلسة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية ، واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة مستخدمة الأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 والأسلحة من عيار 14.5. وفي ذات السياق أضافت المصادر أن المليشيات أقدمت على إطلاق النار صوب مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة والأسلحة الخفيفة .

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