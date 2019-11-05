- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تصد هجوماً حوثياً في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
تصدت القوات المشتركة لهجوم واسع شنته مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
مصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن عشرات المسلحين التابعين لمليشيات الحوثي شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق المديرية ، واستخدموا مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف الصاروخية.
وأضافت المصادر أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من كسر الهجوم وتكبيد عناصر المليشيا خسائر في العتاد والأرواح.
وأكدت المصادر مصرع عدد من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية أثناء الإشتباكات وتصدي القوات المشتركة لهم ، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار يجرون أذيال الهزيمة مخلفين ورائهم خسائر فادحة.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تصد هجوماً حوثياً في التحيتا بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.