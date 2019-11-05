المشتركة تصد هجوماً حوثياً في التحيتا بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تصدت القوات المشتركة لهجوم واسع شنته مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements مصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن عشرات المسلحين التابعين لمليشيات الحوثي شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق المديرية ، واستخدموا مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف الصاروخية. وأضافت المصادر أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من كسر الهجوم وتكبيد عناصر المليشيا خسائر في العتاد والأرواح. وأكدت المصادر مصرع عدد من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية أثناء الإشتباكات وتصدي القوات المشتركة لهم ، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار يجرون أذيال الهزيمة مخلفين ورائهم خسائر فادحة.

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