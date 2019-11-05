الهلال الإماراتي يُقدم كميات جديدة من الأدوية والمحاليل لـ3 مراكز بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الإثنين كميات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية لثلاثة مراكز طبية في محافظة الحديدة ، ضمن برنامج الإستجابة السريعة والدعم المتواصل للقطاع الصحي في الساحل الغربي.



وشملت المساعدات مركز المتينة بمديرية التحيتا ومركزي الطائف والشجيرة بمديرية الدريهمي ، وثلاثتها من المراكز التي سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال ، في إعادة ترميمها وتأهيلها وتزويدها بالمستلزمات الطبية وتأمين رواتب الكادر الطبي فيها لضمان تقديم الخدمات المجانية للمواطنين على طول إمتداد الساحل الغربي .

وأكد نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور عبدالعزيز منصر أن الدعم الإماراتي السخي والمدروس للقطاع الصحي بالساحل الغربي حقق أهدافه المرجوة في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ظل هذه الظروف الإستثنائية من تاريخ اليمن.

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وأضاف : استلمنا دفعات جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية لثلاثة مراكز طبية وفق حاجة كل مركز من الأصناف والكميات المطلوبة . ونقل منصر في ختام تصريحه شكر وتقدير قيادة وكادر القطاع الصحي في المحافظة لدولة الإمارات المتحدة مؤكدا أن ( انسانيتها وصلت كل قرية ).

وفي السياق أكد مدراء المراكز الطبية الثلاثة محمد خالد مقبول وسميرة راجحي وعلي عمر ، أن هذا الدعم الإماراتي المتواصل مكنهم ويمكنهم من استقبال عشرات الحالات يوميا . وعبروا في تصريحاتهم عن جزيل الشكر والإمتنان لدولة الإمارات حكومة وشعبا.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قدمت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين دفعات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية لمستشفى المخا العام والمركز الطبي بمنطقة يختل مديرية المخا بمحافظة تعز ومستشفى حيس العام بمديرية حيس ومركزي قطابة والتعفاف بمديرية التحيتا محافظة الحديدة