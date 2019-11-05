مُقرب من الحوثيين يُهاجم قيادة الحوثيين ويتهمهم بحماية الفاسدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

شن نائب يمني في برلمان صنعاء، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، هجوماً حاداً على قيادة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، واتهمه بالفساد وحماية الفاسدين، وسخر من طريقة إدارتهم لسلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرتهم وممارساتهم ضد المواطنين.



وانتقد عبده بشر خلال جلسة البرلمان (غير الشرعي) في صنعاء، الحملة التي أطلقها مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي لمحاربة الفساد، متهماً إياه بإصدار تعيينات للفاسدين، وحمايتهم أيضاً، فيما يتم الحد من صلاحيات الأجهزة الرقابية والتشريعية.

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وسخر من ترقيم وفرض زكاة وضرائب على عربات الباعة المتجولين، لافتاً إلى أن هناك قضايا فساد بقيمة 27 مليار ريال فوارق أسعار للمشتقات النفطية معروضة أمام النائب العام، وتم التستر عليها. وسخر النائب البرلماني من قرار الحوثيين باستدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة العالم إلى محكمة في صنعاء.

ولجأت ميليشيات الحوثي مؤخراً، وسط تنامي الاحتقان الشعبي واتساع دائرة الرفض لممارساتها الاستبدادية، إلى الإعلان عن إصلاحات شكلية لإيقاف حملات النهب والابتزاز التي يمارسها مسلحوها بحق المواطنين والتجار في مناطق سيطرتها. ورأى مراقبون في هذا التوجه «تكتيكاً حوثياً يعبر عن مخاوف الجماعة من انتفاضة شعبية، خاصة مع اندلاع احتجاجات شعبية رافضة لأدوات إيران في المنطقة العربية».