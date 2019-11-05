شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاهمات بين الحوثيين والأمم المتحدة لنقل مرضى عبر مطار صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلنت مليشيا الحوثي عن تفاهمات مع الأمم المتحدة لنقل عشرات المرضى عبر مطار صنعاء الدولي.

وقال طه المتوكل وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن عشرات المرضى اليمنيين، ينتظرون في فنادق صنعاء موعد سفرهم، بعد التوصل يوم الأحد، لتفاهمات مع الأمم المتحدة لنقلهم عبر مطار صنعاء. Advertisements ودعا المتوكل الأمم المتحدة إلى سرعة إطلاق الجسر الطبي الجوي لنقل الحالات المرضية الحرجة لتلقي العلاج في الخارج. بدوره أعلن مدير عام مطار صنعاء الدولي المعين من الحوثيين خالد الشايف، أن معدل رحلات الأمم المتحدة والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود في مطار صنعاء 3 رحلات يوميا بما يعادل 1300 رحلة سنويا.

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