المليشيا تلجأ للاعتداء والاختطاف ضد رافضي الإتاوات بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

لجأت مليشيا الحوثي للاعتداء والاختطافات ضد الرافضين بدفع الإتاوات بمحافظة إب.



وأفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيا الحوثي لجأت للاعتداء والاختطافات لفرض الاتاوات المالية على التجار.

وذكرت المصادر، أن المليشيا الحوثية اعتدت على مالك وعمال منجرة السلام بعزلة المكتب بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، بعد رفضهم دفع جبايات مالية للمليشيا.

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وقامت المليشيا الحوثية بإطلاق الرصاص الحي على المحل ومن فيه، الأمر الذي قوبل بالرفض والمقاومة وتبادل إطلاق النار مع عناصر المليشيا، وفق وكالة "خبر".

كما اختطفت المليشيا الحوثية عمال منجرة السلام وطالبت من أسرهم دفع جبايات مالية مقابل الإفراج عنهم.

وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي فرضت مبالغ مالية على المحلات التجارية بمديرية جبلة دعما لأنشطتها وفعالياتها المزمع تنفيذها بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي وسط رفض التجار لتلك الجبايات.

كما فرضت مليشيا الحوثي جبايات مالية كبيرة على مالكي العقارات، وطالبت منهم مبالغ مالية عن سنوات سابقة وسط رفض واسع من المواطنين الذين يرون في سلطات المليشيا سلطة جبايات وإتاوات دون تقديم أبسط الخدمات، فضلا عن دفع مرتبات موظفي الدولة