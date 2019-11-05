مليشيا الحوثي بذمار تبحث عن مقاتلين عبر مكبرات الصوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لجأت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، الثلاثاء 5 نوفمبر /تشرين الثاني 2019م، إلى النداء عبر مكبرات الصوت عبر المساجد والسيارات بمحافظة ذمار، وسط اليمن، للبحث عن مقاتلين.



ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر، إن مليشيا الحوثي نادت، صباح اليوم الاثنين، عبر مكبرات الصوت في المدرسة الشمسية والجامع الكبير بمدينة ذمار، بحثاً عن مقاتلين للمشاركة بالقتال في صفوفها.

وتابعت المصادر، إن سيارات أخرى جابت عدداً من الشوارع الرئيسية بمكبرات الصوت لذات الطلب، كما ألقيت محاضرات في بعض المساجد بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً.

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ووفق المصادر فإن المليشيات الحوثية تعاني من عجز كبير في مقاتليها، بسبب فرار عدد كبير من صفوفها وترك القتال معهم، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المليشيات خلال الأشهر الماضية في الساحل الغربي والضالع.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية تسعى لتوفير مقاتليها في جبهات الساحل الغربي وجبهات الضالع وتوليهما اهتماماً كبيراً، كونها الجبهات التي تتم فيها مواجهات بشكل كبير.

وفي وقت سابق وجهت مليشيا الحوثي جميع عقال الحارات والقرى بضرورة تجنيد مقاتلين من مختلف المناطق، كما ألزمت مدراء المدارس باختيار طلاب وتجنيدهم، وكثفت معهم اجتماعات عديدة، دون جدوى أو تحقيق نتائج لما تريده قيادات المليشيات.