ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 16 من مسلحيها بينهم قيادات (أسماء)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين، جثامين العشرات من قتلاها بينهم قيادات في عدد من مديريات محافظة ذمار.



ووفق مصادر في المحافظة فإن المسلحين لقوا مصرعهم في جبهتي الضالع وحجة، بالإضافة إلى العشرات في محافظات إب وحجة وعمران والمحويت والأمانة والضالع.

وذكرت المصادر أن المليشيات الحوثية بالمحافظة شيعت، خلال اليومين الماضيين، جثامين 13 من قتلاها في عدد من مديريات المحافظة، لقوا حتفهم في جبهات القتال بمحافظتي الضالع وحجة.

وتابعت المصادر، إن قتلى المليشيات الذين تم تشييعهم ينتمون إلى مديريات آنس والحدا وعنس والمنار ووصاب بمحافظة ذمار، وحازت مديرية عنس على النصيب الأكبر يليها آنس ثم الحدا.

وفيما يلي أسماء الصرعى الذين تم دفنهم خلال اليومين، وهم:

-الشيخ /ناصر زين الله العامري

-العقيد /محمد صالح العمدي - عمد - عنس

-نبيل عبدالمجيد الأضرعي - أضرعه - عنس

-مراد علي صالح الشرادي - وادي الحار - عنس

-أسامة زيد علي الخلقي - الخلقه - عنس

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-بندر محمد السلطان - عنس

-بكر أحمد أيوب - آنس

-محمد علي أيوب - آنس

-عصام عبدالله - آنس

-أحمد صالح النعمي - الحدأ

-رفاد مجاهد البكاري - الحدأ

-صخر عبده حسين السهمي - المنار

-يعقوب محمد يوسف المشرع - وصاب