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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. مليشيا الحوثي توزع مسلحين على مدارس كشر للإشراف على فعالية المولد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ حجة
وزعت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، العشرات من مسلحيها، الثلاثاء 5 نوفمبر /تشرين الثاني 2019م، في مدارس مديرية كشر بمحافظة حجة.
وقالت مصادر تربوية إن المليشيات الحوثية وزعت، صباح اليوم، عشرات الأطقم محملة بالمسلحين ومشرفيها في جميع المدارس بمديرية كشر.
وبينت المصادر، أن المسلحين توزعوا في المدارس، وتم تعيين مشرف حوثي مع طقم عسكري ومسلحين في كل مدرسة لمراقبة ومتابعة مشاركة المدارس بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
ززفق المصادر، فإن عدداً من الطلاب في بعض المدارس عبروا عن رفضهم تصرفات مسلحي الحوثي، وقاموا برجمهم مع مشرفهم، ليخرجوهم من بعض المدارس منكوسي رؤوسهم.
وفي وقت سابق، وبالتحديد بداية هذا الأسبوع، ألزمت مليشيا الحوثي جميع مدراء المدارس بإحياء فعالية المولد النبوي ورفع اللافتات على ساحات المدارس.
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