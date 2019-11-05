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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. قوات الجيش تفشل محاولة تسلل للمليشيا بخب والشعف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ الجوف
أفشلت القوات الحكومية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين 4 نوفمبر 2019، محاولات تسلل لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه مواقع محررة في مديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف.
وأكد أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، أن مجاميع من المليشيات، حاولت التسلل باتجاه مواقع قوات الجيش في منطقتي "الوجف"، و"قشعان"، بمديرية خب والشعف.
وأضاف، إن قوات الجيش صدت كل محاولات التسلل التي نفذتها المليشيات الحوثية صوب مواقع تم تحريرها في وقت سابق.
ولفت العميد العكيمي إلى أن قوات الجيش كبدت المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد وأجبرتها على التراجع.
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