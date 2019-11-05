منظمة الهجرة: 19 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت متأخر من مساء الإثنين 4 نوفمبر 2019، أن 19.7 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية جراء الحرب.



وأكد مكتب المنظمة في اليمن، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات العالمي "تويتر"، أن الفريق الصحي التابع له أجرى، الأسبوع الماضي، حوالي 24 ألفا و500 استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال باليمن.

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ولفت إلى أن الاستشارات الطبية كانت بالتعاون مع الحكومة اليابانية وشركاء آخرين.

يأتي ذلك فيما يعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم في البلاد والذي تخطى عامه الخامس، في ما اعتبرته الأمم المتحدة بأكبر "كارثة إنسانية" في العالم.