- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الهجرة: 19 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت متأخر من مساء الإثنين 4 نوفمبر 2019، أن 19.7 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية جراء الحرب.
وأكد مكتب المنظمة في اليمن، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات العالمي "تويتر"، أن الفريق الصحي التابع له أجرى، الأسبوع الماضي، حوالي 24 ألفا و500 استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال باليمن.
ولفت إلى أن الاستشارات الطبية كانت بالتعاون مع الحكومة اليابانية وشركاء آخرين.
يأتي ذلك فيما يعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم في البلاد والذي تخطى عامه الخامس، في ما اعتبرته الأمم المتحدة بأكبر "كارثة إنسانية" في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الهجرة: 19 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.