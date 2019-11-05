صنعاء.. مليشيا الحوثي تستولي على مسجد الفردوس وتنهب محتوياته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

استكملت مليشيات الحوثي سيطرتها على مسجد الفردوس بمنطقة سعوان بالعاصمة صنعاء بشكل كامل، وطردت خطيب الجمعة وإمام ومؤذن المسجد وعينت عناصر من الموالين لها لتشغيل المسجد بما يعمل على نشر أفكارهم الطائفية.



ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، أن مليشيات الحوثي سيطرت على مسجد الفردوس وعلى جميع مرافقه من سكن الإمام والمؤذن ونهبت بعض محتوياته وحولت عدداً من طوابقه إلى أماكن جلسات خاصة لبعض مشرفي الجماعة.

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وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال محمد عبدالولي الشعراني، مؤسس المسجد: "لقد صبرنا سابقاً، وتحملنا كل التعسفات والمضايقات من البعض، فمسجد النساء الرئيسي الذي في الطابق الثاني تم الاستيلاء عليه قبل سنوات".

وتابع: "كما تم الاستيلاء على مقر المؤسسة الخيرية في مسجد الفردوس من قبل المشرف أبو فلان وتحويلها لسكن خاص بزوجته وأولاده.. إضافة إلى الاستيلاء على شقة بجوار المؤسسة كانت إدارة المسجد بصدد تجهيزها لتكون مختبراً خيرياً وأشعة للمرضى الأيتام والفقراء، كما تم الاستيلاء على شقة المؤذن وأخذ بعض عفشه وإخراج بعضه".

وأكد الشعراني، أن المليشيات استولت على أمور أخرى وبعض ممتلكات المسجد ولم يتم إعادتها حتى الآن، وغيرها من الأمور التي نتحفظ عن ذكرها.