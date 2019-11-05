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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك: اتفاق الرياض نصر لكل الأطراف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
علق الشيخ هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على اتفاق الرياض الذي من المقرر أن يتملتوقيع عليه اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 05، 2019.
وكتب بن بريك، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: اتفاق الرياض نصر لنا جميعا: للتحالف العربي بقيادة السعودية، ولشعب الجنوب ومقاومته الباسلة الزكية النقية الصادقة، وللحكومة اليمنية الشرعية.
وأضاف نائب الانتقالي: ليس هناك في هذه الأطراف مغلوب، الجميع انتصر بحكمة السعودية وعضيدها الأكبر الإمارات للمشروع العربي.
وينص اتفاق الرياض على عودة الحكومة إلى عدن ودمج كل التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية وتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي.
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