هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تنظم فعالية بذكرى المولد النبوي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، بصنعاء فعالية خطابية وثقافية في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الزراعة والري المهندس ماجد المتوكل، ووكلاء الهيئة الوطنية، أشار رئيس الهيئة، عبد المحسن طاووس، إلى أهمية إحياء ميلاد الرسول الأعظم الذي أضاء الله به جنبات الأرض وأخرج العباد من الظلمات إلى النور.

ولفت إلى أن إحياء المولد النبوي، هو نهج ومشروع أعاد لإنسانية الانسان مكانته وقيمته من حيث تكريمه وإعلاء شأنه.

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واستعرض جانب الرحمة من شخصية ورسالة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وحالة الضياع والتخبط والضلال الذي كانت تعيشه البشرية عموما والأمة العربية على وجه الخصوص والتي أعزها الله بالإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام.

فيما تطرق الدكتور قيس فاضل، في كلمة العلماء إلى أهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف باعتبار أن رسالة الرسول الأعظم حررت الأمة من الجهل والعبودية إلى النور .

تخلل الفعالية التي شارك فيها عدد من مسؤولي فروع الهيئة، فقرات إنشادية ومديح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمنشد طه المؤيد، وقصيدتين للدكتورة ابتسام المتوكل، والطفل يونس المنصور.