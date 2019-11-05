وزير الخارجية يشيد بدور حكومة الصين في دعم اليمن على كافة الأصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية يشيد بدور حكومة الصينفي دعم اليمن على كافة الأصعدة

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشاد وزير الخارجية محمد الحضرمي، بدور الحكومة الصينية الداعم لليمن حكومة وشعباً على كافة الأصعدة، جاء ذلك خلال لقائه يوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانج يونج.



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واستعرض اللقاء وفق وكالة الأنباء "سبأ"، مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية وعملية السلام.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية، مشيراً ـ في هذا الصدد ـ إلى تأكيد دعم اليمن للبيان المشترك الذي ألقاه ممثل دولة الكويت أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في نيويورك والذي عارض تسييس قضايا حقوق الإنسان وأكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

إلى ذلك، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت للحكومة الشرعية ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل الى حل للازمة اليمنية وفقا المرجعيات الثلاث، لافتاً إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الصينية لبلادنا، آملاً أيضاً أن يعود الأمن والاستقرار في اليمن قريباً.