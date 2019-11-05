ميليشيات الحوثي تفجر جسراً حيوياً على الطريق بين صنعاء وعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشياتالحوثي تفجر جسرا حيويا على الطريق بين صنعاء وعدن

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فجرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، جسرا حيويا في محافظة الضالع جنوبي اليمن، على الطريق العام بين صنعاء وعدن.



وأفادت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي فجّرت، مساء الأحد، الجسر الكبير في منطقة زيلة يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع، على الخط العام صنعاء - عدن، والذي يقع بين مديرية دمت ومنطقة مريس.

وأوضحت المصادر أن الجسر يعد من أكبر الجسور في المنطقة، ويتكون من 6 عبارات.

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وبتفجير الجسر تكون الميليشيات الحوثية قد قطعت الخط وبشكل نهائي حيث يقع أسفل النقيل وفي منطقة صخرية من الصعب شق طريق ترابية بديلة عن الخط، بحسب المصادر.

وذكر شهود عيان أن الانفجار الناجم عن تفجير الجسر هز المنطقة بكاملها، ويعد الثاني في ذات المكان خلال أقل من أسبوع.

وفجرت ميليشيات الحوثي، الأسبوع الماضي، جسرا آخر في قرية "الزيلة" بالمنطقة ذاتها، وذلك في محاولة فاشلة منها لإعاقة التقدم المستمر للقوات المشتركة.

وسبق أن فجرت ميليشيات الحوثي، أكثر من ثمانية جسور في محافظة الضالع، منها أربعة جسور في الخط العام والتي تربط بين مديرية دمت ومنطقة مريس، وأربعة جسور أخرى في الخط العام الرابط بين مديرية قعطبة ومحافظة إب وسط اليمن.

وتلجأ ميليشيات الحوثي الانقلابية عقب كل انكسار في جبهات القتال إلى تفخيخ وتفجير العبارات والجسور لحرمان المواطنين من التنقل والحيلولة دون تقدم القوات الحكومية باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرتها.