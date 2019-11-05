عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحكومة اليمنية تبارك اتفاق الرياض وتثني على الجهود السعودية

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

باركت الحكومة اليمنية الشرعية، اتفاق الرياض (المقرر توقيعه بصيغته النهائية الثلاثاء مع المجلس الانتقالي الجنوبي)، والذي قالت إن التطلعات معقودة عليه في "بدء صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن".



وثمنت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي عقدته، الاثنين، ما بذله الأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهود لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن وعلى ضوئها تم التوصل لهذا الاتفاق، وأكدت أن الاتفاق يعزز وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي على ضوء المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.

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وقدمت الشكر باسم الحكومة والشعب اليمني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وللحكومة والشعب السعودي الشقيق على وقفتهم الأخوية الصادقة إلى جانب اليمن في مختلف الظروف والأحوال.

وشددت الحكومة في بيان صادر عن اجتماعها الاستثنائي بالرياض، على أن مواجهة التحديات القديمة والجديدة تمثل ثمناً مناسباً للإنجاز الذي نتطلع إليه جميعاً في الانتقال إلى بر الأمان بالشراكة والتعاون الكامل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للحفاظ على عروبة وهوية اليمن وإجهاض المشاريع الدخيلة، بما يحافظ على استمرار دور اليمن كصمام أمان للجوار الخليجي والمنطقة العربية.

وأكدت أن الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء كابوس الانقلاب الحوثي الجاثم على صدره، ودعت جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، أطلع أعضاء الحكومة خلال الاجتماع على مضامين اتفاق الرياض والمشاورات التي قادت إليه، مؤكدا أن الاتفاق سيؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وواحدية القرار العسكري والأمني تحت سلطة الحكومة الشرعية، ما سينعكس إيجابا على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والتسريع باستكمال تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.