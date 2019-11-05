ضابط مشروع الأمن الغذائي بالمهرة يلتقي  مدير عام مكتب التجارة والصناعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

التقى ضابط مشروع الأمن الغذائي بمحافظة المهرة المهندس صهيب محمد جوبان اليوم الأثنين، المدير العام لمكتب التجارة والصناعة بمحافظة المهرة عبدالله خودم محمد .



وناقش اللقاء جمله من المواضيع كان ابرزها فحص المواد من قبل انزالها إلى مستودع وتوزيعها على المستفيدين.

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وأشار خودم إلى أن مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة سيقوم بإنزال فريق مختص يقوم بفحص المواد شهريا قبل إنزالها إلى المستودعات ، وذلك للرد على الشائعات التي تبث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبا بزيادة كمية المواد للمحافظة وانه مازال هناك الكثير من الاسر المحتاجة بالمحافظة تحتاج لما يسد حاجتها من هذه المواد.

وثمن خودم جهود برنامج الأغذية العالمي الممول للمشروع وائتلاف الخير الشريك المنفذ للمشروع في سبيل تخفيف معاناة المواطنين.

من جهته شكر ضابط مشروع الأمن الغذائي، مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة لما يقوم به من تعاول وبذل كل الجهود التي من شأنها إنجاح المشروع.

حضر اللقاء المهندس عوض سعيد كعيتي مساعد متابعة وتقييم بالمشروع والاخ عبدالله جرحيم منسق مديرية الغيضة.