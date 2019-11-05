مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمهرة يؤكد على أهمية مطالب المعلمين وضرورة تلبيتها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - المهرة طالب مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المهرة محمود علي القميري السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت و التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بضرورة ضم المعلمين إلى المكرمة السعودية أسوة بموظفي بعض القطاعات الحكومية للمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية ولما من شأنه استقرار العملية التعليمية بالمحافظة ، والعمل على سرعة صرف رواتب المعلمين (لمتعاقدين) للأشهر الثلاثة المتأخرة كحقوق مستحقة كفلها القانون والدستور ، معبراً عن ثقته بالمحافظ التربوي الشيخ راجح باكريت بالتجاوب مع كافة المطالب التي رفعها المعلمون خلال وقفتهم الاحتجاجية واخذها بعين الاعتبار انطلاقاً من حرصه على مصلحة المعلمين وتحسين أوضاعهم ودعمه الملموس للقطاع التربوي والتعليمي جنبا إلى مع الأشقاء في التحالف .

وأكد القميري على أهمية مطالب التربويين ودعمها والسعي لتحقيقها مع السلطة المحلية والتحالف العربي ، محذراً من خطورة تسييس قضيتهم وإخراجها عن إطارها الحقوقي التربوي. وأشاد بالجهود الكبيرة والجبارة التي يبذلها المعلمون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبالرسالة النبيلة التي يحملها المعلم في تربية الأجيال ونشر العلم والمعرفة في المجتمع.

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