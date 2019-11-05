أبرز عناوين "الخليج 365" لمساء الإثنين.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء الإثنين، الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهي كالتالي:

مؤسسة حضرموت للتوحد تحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من أطفالها الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431836/ محافظ حضرموت ينعي الشيخ عبدالله أحمد بامزاحم الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431837/ ننشر جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الثلاثاء الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431838 مدير عام حجر يلتقي ممثلين من مستكشفي الثروة المعدنية الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431840/ ناطق العسكرية الرابعة يكشف ما وراء تفجير المليشيا الحوثية لجسر زيلة مريس بالضالع الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431843/ لصوص الذهب.. المكسب لهم والتهمة للإمارات.. و"الخليج 365" يكشفهم بالأسماء “تقرير خاص“ الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431844/ أطباق لذيذة يصنعها عائدون من الخليج في المكلا.. ما هو سر نجاحها؟ “تقرير“ الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431846/ عاجل | الخارجية الأمريكية: العقوبات على إيران توقف تدفق الأموال الداعمة للإرهاب الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431848/ خاص.. المليشيات الحوثية تُمارس عملية التهجير القسري ضد كبار السن وأرباب المنازل الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431856/ خاص.. قائد حزام الضالع يزور القطاع الخامس للحزام الأمني بمريس الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431857/ Advertisements هل حلت لعنة هادي على المهرة.. ما سر غياب المحافظ باكريت في هذا التوقيت؟ الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431858/ القائم بأعمال أمين محلي سيحوت يتفقد المستشفى الريفي الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431859/ نيمر يناقش أوضاع محطات التوليد والصعوبات التي تواجه مؤسسة كهرباء المهرة الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431861/ مدير مكتب التربية بالمهرة يوضح السبب من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية للمعلمين الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431862/ أمين عام محلي المهرة يدشن مشروع الإغاثة العاجلة للنازحين الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431863/ مدير كهرباء سيحوت يكشف أسباب انقطاع الكهرباء عن منطقة الغر الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431864/ عاجل| وصول طائرة سعودية خاصة لنقل وزراء في حكومة هادي إلى الرياض الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431865/ المستوى الأمني الرفيع في حضرموت يبرز جهود المنظمات الدولية “تقرير“ الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431866/ الإستقرار الأمني في حضرموت.. تضحيات أبطال وشهداء لن ينساها التاريخ “تقرير“ الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431867/ مليشيا الحوثي تختطف عدد من قبائل "العود" شرق إب الإثنين 4 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/431868/

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