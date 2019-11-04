مليشيا الحوثي تختطف عدد من قبائل "العود" شرق إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

الت مصادر محلية في محافظة إب، إن المليشيا الحوثية اختطفت أمس مشايخ قبائل (العود) الواقعة بين محافظتي الضالع وإب على خلفية رفضهم توجيهات حوثية برفد المليشيا بعشرة أفراد عن كل قبيلة أو قرية.



وأفادت المصادر أن المليشيا وصفت الرفض بأنه تمرد على قراراتها ما دفعها إلى تصعيد الموقف والقيام باختطاف عدد من المشايخ وأبنائهم بهدف الضغط عليهم وترويع المواطنين.

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وأكدت أن المليشيا كانت قد ألزمت مشائخ القبائل برفد جبهاتهم بعشرةمقاتلين عن كل قرية، وهو الأمر الذي رفضه مشائخ القبائل قبل أن يتم اختطافهم.

وقالت المصادر إن المليشيا وعقب اختطاف المشائخ باشرت بنشر عدداً من النقاط العسكرية في معظم الطرق الريفية بتلك المنطقة.

وتواصل المليشيا التنكيل بأبناء العود الذين كان لهم دور في مواجهة الحوثيين في تلك المناطق التي لاتزال بعضها خارج عن سيطرتها حتى اللحظة.