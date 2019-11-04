شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| وصول طائرة سعودية خاصة لنقل وزراء في حكومة هادي إلى الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

افادت مصادر محلية وصول طائرة سعودية خاصة الى مطار سيئون بوادي محافظة حضرموت، مساء اليوم الاثنين.

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وقال مصدر محلي إن الطائرة السعودية الخاصة التي وصلت الى مطار سيئون ستقوم بنقل وزراء ومسؤولين حكوميين الى العاصمة السعودية الرياض.

واكد المصدر أنه من المقرر أن تنقل الطائرة السعودية الخاصة كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني ومحافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة إلى الرياض لحضور مراسيم توقيع اتفاق الرياض غدا.

ومن المقرر أن توقع الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم غد الثلاثاء على وثيقة اتفاق رعت مباحاثاته المملكة العربية السعودية وبحضور العديد من الفرقاء السياسين في البلاد.