مدير كهرباء سيحوت يكشف أسباب انقطاع الكهرباء عن منطقة الغر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

نفى مدير عام فرع المؤسسة العامة للكهرباء مديرية سيحوت الأستاذ سالم العدلي أن يكون التيار الكهربائي ظل مقطوعاً عن منطقة الغر - كما زعم البعض - وإن الأهالي قد حُرموا من الخدمة بشكل كلي لمدة شهرين ، مؤكداً بأن ما تم تداوله بهذا الشأن مجرد افتراءات واكاذيب الغرض منها الإساءة لإدارة مؤسسة الكهرباء والتشويش على جهودها الطيبة التي تبذلها في سبيل تحسين مستوى الخدمة للمواطنين في مختلف المناطق.



وأوضح العدلي قائلاً : ليس صحيحاً بأن الكهرباء مقطوعة ولكن في ضعف في التيار بسبب وقوع المحول على مسافة بعيدة من المنطقة ، والعمل جار في معالجة المشكلة من قبل المؤسسة حيث تم توفير مواد خط الضغط العالي مع المحول بعد أن تم تركيب واير ثري فيز منخفظ بموجب توجيهات الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة والوكيل الفني وقريباً ستعود الكهرباء إلى الأهالي أفضل مما كانت عليه.

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وطالب العدلي السلطة المحلية بالمحافظة بضرورة زيادة عدد المولدات الكهربائية وتوفير قطع الغيار لها حتى لا تخرج البعض منها عن الخدمة فيحدث العجز ونضطر لبرنامج الانطفاءات المتكررة ، مشيرا إلى أن الطاقة التوليدية الحالية غير كافية ولا تفي بالغرض.

وشدد على الإسراع بحل مشكلة التوليد بمحطة كهرباء سيحوت والمسيلة والمتابعة الجادة في ما وعد به معالي الوزير بتوفير 15 ميقا كطاقة شمسية علي أن يتم تشغليها من الصباح إلى المساء وأثناء ساعات الليل تشغيل المولدات العاملة بمادة الديزل للحد من كلفة استهلاك الوقود الذي يشكل اكبر عبء رغم المنحة السعودية.

وتطرق إلى تهالك خطوط الشبكة في المديرتين بالرغم من ان السلطه قد وقعت عقود مع مقاولين لتحسين شبكة الضغط العالي والمنخفض وبدأوا ببعض الأعمال وتوفير بعض المواد لكنهم اوقفوا العمل نتيجة تأخير مستحقاتهم المالية وعلى السلطة المحلية دفع مستحقاتهم ليستمر العمل دون توقف.