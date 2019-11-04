مدير مكتب التربية بالمهرة يوضح السبب من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية للمعلمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ سمير مبخوت هراش، بأن الوقفة الاحتجاجية لمعلمي التربية والتعليم الموظفين منهم والمتعاقدين كانت للمطالبة باعتماد صرف الحافز الشهري لهم من قبل التحالف العربي بالمحافظة، أسوة ببعض القطاعات الأمنية والمدنية، وليس صحيحا بأن الوقفة كانت للمطالبة بصرف المرتبات الأساسية للمعلمين.

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وبيّـن هراش بأن مرتبات كل المعلمين سواء أكانوا موظفين أو متعاقدين تصرف في وقتها نهاية كل شهر، وبما يتعلق بمرتبات المتعاقدين أثناء الاجازة الصيفية فإن العقد الموقع بينهم وبين والسلطة المحلية يلزم الأخيرة بصرف مرتبات 9 أشهر في السنة فقط.

وأكد سعيهم ومتابعتهم الحثيثة للسلطة المحلية بالمحافظة لاعتماد صرف مرتبات الثلاثة الأشهر المتبقية من كل عام المتعاقدين نظرا للجهد الذي يبذلونه وعوضا عن انهم يمثلون أهم قطاع وأي خلل يشوب أداء المعلم فإن المتأثر المباشر منه هو الطالب.