نيمر يناقش أوضاع محطات التوليد والصعوبات التي تواجه مؤسسة كهرباء المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

عقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اجتماعا مع مدير مؤسسة الكهرباء بالمحافظة المهندس محمد علي كلشات، لمناقشة أوضاع الكهرباء والاحتياجات والصعوبات التي تواجه المؤسسة.



وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مديرية الغيضة، سالم عوض سعيدان، أشاد الأمين للمجلس المحلي، بالجهود التي تبذلها مؤسسة الكهرباء والعاملين فيها في ظل الصعوبات التي تواجههم، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لخدمة المواطنين.

وشدد على ضرورة معالجة مشاكل الربط العشوائي وإلزام المشتركين بتسديد فواتير الكهرباء وترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن المهرة باتت بحاجة إلى مشروع استراتيجي ينهي مشكلة الكهرباء في المحافظة.

Advertisements

وخلال الاجتماع استمع الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة، سالم عبدالله نيمر، من مدير الكهرباء بالمهرة، المهندس محمد علي كلشات، عن شرح مفصل عن أوضاع محطات الكهرباء وأسباب الانقطاعات التي تحدث بين الحين والأخر.

واستعرض أبرز الصعوبات التي تواجه محطات التوليد وسبل تجاوز تلك الاشكاليات لتحسين الخدمة.

وشدد كلشات، على أهمية حفاظ المواطنين على الخدمة والالتزام بتسديد فواتير الاستهلاك للمساهمة في ترشيد الاستهلاك واستمرار وتحسين الخدمة.

وأشار إلى أن حجم الاستهلاك ارتفع بشكل كبير نتيجة التوسع العمراني وزيادة توافد النازحين من المحافظات الأخرى.

وناقش الاجتماع الذي انضم إليه عاقل منطقة نشطون وعضو المجلس المحلي بالغيضة الشيخ صالح حافظ ع السليمي وعدد من الأهالي، مشكلة الكهرباء في منطقة نشطون.

وأقر الاجتماع اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحل المشكلة ونقل أحد المولدات من مديرية الغيضة وتركيبه بمنطقة نشطون ورفع مذكرة لبرنامج الإعمار السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتوفير الوقود ضمن المنحة السعودية.