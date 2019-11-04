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القائم بأعمال أمين محلي سيحوت يتفقد المستشفى الريفي

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

القائم بأعمال أمين محلي سيحوت يتفقد المستشفى الريفي

الخليج 365 - المهرة

قام عبدالله عوض باعبده القائم باعمال الامين العام للمجلس المحلي لمديرية  سيحوت، وبتكليف من الشيخ محمد علي الزويدي المدير العام للمديرية اليوم، بزيارة استطلاعية لمستشفى سيحوت الريفي تعرف من خلالها على الاقسام الجديدة والتحسينات التي طرآت بفضل الجهود المبذولة من قبل ادارة المستشفى و الكادر الصحي النشط.

 

وقدم الدكتور سعيد مبارك معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية - مدير المستشفى - شرحاً واف عن وضع المستشفى بعد أن شهد تحسنا ملحوظا، معبرا عن شكره  لجهود المؤسسة الاجتماعية الحديثة التي وضعت بصماتها  في انتشال الخدمات الصحية من وضعها السابق.

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واعرب القائم بأعمال الامين العام عن اعجابه بما آلت إليه  الاوضاع الصحية والتطور المشهود في تفعيل الاقسام الجديدة .

 

على صعيد متصل التقى باعبده بعقال الحارات الاربع في مدينة سيحوت لحدثهم على التفاعل الايجابي مع الحملة التي ينظمها قسم التغذية الصحة من منزل الى منزل للقيام بالفحص لحالات سوء التغذية ، ودعا الامين العام  عقال الحارات  الى توطيد العلاقات التشاركية مع مكتب الصحة بالمديرية لما من شانه خدمة المواطنين .

 

جديرا ذكره ان هذه الحملة بدأت في أحياء السلام واكتوبر والسعادة  والاسكان كمرحلة اولى .

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