هل حلت لعنة هادي على المهرة.. ما سر غياب المحافظ باكريت في هذا التوقيت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

علم "الخليج 365" من مصادر خاصة ، قيام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بتجميد صلاحيات محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت، لأسباب غير معلنة حتى هذه اللحظة.



ويقول مراقبون في حديث خاص مع "لليمن العربي" إن الرئيس هادي، أقال محافظ المهرة باكريت إقالة غير فعلية عن طريق محاربته سياسيا، وتجميد صلاحياته في إدارة شؤون المحافظة.

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وبحسب المراقبون، فإن محافظ المهرة كلف الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، بإدارة شؤون المحافظة، رغم ان منصب الامين العام في كل المحافظات اصبح لا قيمة له بعد تجميد قانون السلطة المحلية.

في حين رأى آخرون أن الرئيس هادي لن يقيل احدا قبل التوقيع على إتفاق الرياض، مشيرين إلى أنه بعد عملية التوقيع سيتم تغيير المحافظين في المحافظات الجنوبية خلال 45 يوما.

وتواصل "الخليج 365" مع مصادر مسؤولة في المهرة للتأكد من حقيقة إقالة المحافظ باكريت أو نفيها، لكن المصادر لم تؤكد ذلك ولم تنفيه مكتفية بالإنتظار لأيام ليتسنى لها التعليق على هذا الأمر.

وفي حديث خاص أجراه "الخليج 365" مع مواطنين من محافظة المهرة، جدد أبناء المحافظة ولاءهم للمحافظ باكريت.. مؤكدين أن المحافظ رجل عملي وفر كثير من الخدمات للمحافظة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن بشكل عام.

وندد المواطنون بالخروج للشوارع والتظاهر والاعتصام في حال قرر رئيس الجمهورية إقالة المحافظ باكريت ولم يعدل عنه .. ومتمنين أن تكون هذه التسريبات مجرد إشاعات لا صحة لها.