خاص.. قائد حزام الضالع يزور القطاع الخامس للحزام الأمني بمريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

زار صباح اليوم الإثنين قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع القطاع الخامس للحزام الأمني بمنطقة مريس



وألتقى العميد "أحمد قائد القبة" قائد قوات الحزام الأمني بالمحافظة بقائد القطاع الخامس للحزام الأمني بمريس العقيد "نصر جعوال" واطلع القبة على سير الترتيبات لعمل معسكر القطاع الخامس بمريس وأشاد بالدور النضالي والبطولي الذي يقدمه أفراد القطاع الخامس والمرابطين في الخط العام وفي المواقع الأمامية لخطوط التماس اسوتآ بزملائهم بالقطاعات الأخرى

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وثمن العميد القبة الجهود المبذولة من قبل قائد القطاع الخامس العقيد نصر جعوال في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وإسناد وتعزيز الجبهات

وأشاد القبة بأفراد القطاع الخامس بالعملية التي تكللت بنجاح في إسقاط الطائرة المسيرة والاستطلاعية يوم أمس في منطقة مريس والتي كانت تحلق في أجواء مرتفعة فوق معسكر القطاع الخامس لكنهم اسقطوها بكل بساله

كما وشكر قائد القطاع الخامس للحزام الأمني بمريس العقيد نصر جعوال قيادة قوات الحزام الأمني بالمحافظة العميد أحمد قائد القبة على اهتمامة المستمر وجهودة المبذولة باتجاه قطاعات الحزام الأمني عامة والقطاع الخامس خاصة وحرصه الشديد في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة عامة ومنطقة مريس خاصة