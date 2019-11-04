خاص..  المليشيات الحوثية تُمارس عملية التهجير القسري ضد كبار السن وأرباب المنازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

خاص_الضالع

خسائر وهزيمة المليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات الضالع جعلها تتخبط مما دفعها إلى اختطاف الأبرياء من المدنيين في مناطق مختلفة تحت سيطرتها جنوبي اب والعود ودمت بطريقة عشوائية ومدامهة المنازل وعرقلة أعمالهم في الوديان وتضييق ممارسة أعمالهم بكل حرية.



وذكر الإعلامي "سهيل الهادي" في تصريحات خاصة لــ “الخليج 365”، بأن مليشيات الحوثي خلال هذه اليومين تمارس عملية اختطاف واسعة وبشكل عشوائيآ وخاصة على كبار السن وأرباب المنازل، واقتيادهم حسب المصدر كما ذكر إلى جهات مجهولة دون معرفة السبب ، وتحت تهديد السلاح، وذلك في تلك القرى والمناطق التي تقع تحت سيطرتها.

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وتابع: يأتي هذا بعد الخسائر المتكررة التي تلقتها وتتلقاها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات الضالع والهزائم المتلاحقة لها في هذه الجبهات وعلى وجه الخصوص جبهة الفاخر وباب غلق غربي قعطبة والتي ألحقتها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد وتحرير مناطق واسعة كانت تحت قبضتها وهذا ما جعلها تتخبط.

وأضاف أن المليشيات أيضآ تمارس عملية التهجير القسري طال العديد من القرى في تلك المناطق وهذا ما أثار الخوف والرعب لدى الأهالي في تلك المناطق رغم بعدها عشرات الكليو مترات عن الجبهات وخطوط المواجهة مناشدين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالنظر إليهم وإيقاف الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المدنيين وسرعة التدخل لانقاذهم من العمليات التعسفية والغير إنسانية.