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قيادي في انصار الله يعقب على قيادة الجيش السوداني بشأن قتلاهم في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعا عضو المكتب السياسي لأنصار الله ، محمد البخيتي، قيادة الجيش السوداني الى نشر قائمة بأسماء القتلى والجرحى الذين سقطوا في المعارك الدائرة في اليمن.

وعلق البخيتي على نفي الجيش السوداني للرقم المعلن لقتلي القوات السودانية من قبل المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية بالقول:  “لو كانت قيادة الجيش السوداني صادقة فلماذا لم تذكر عدد القتلى وأسمائهم؟ مؤكدا أن عدد القتلى أكثر من أربعة آلاف وهم فقط الحالات التي تمكنوا من تسجيلها”.

وجدد عضو المكتب السياسي تأكيده “إنه لا توجد لدى اليمنيين أي دوافع عدائية تجاه الشعب السوداني الشقيق، مبيناً أن عقد المتحدث الرسمي للقوات المسحلة اليمنية مؤتمرا صحفيا مع الأسرى السودانيين كان من اجا ايصال رسالة للشعب السوداني بأن عليهم أن يتحركوا لوقف مشاركة القوات السودانية في العدوان على اليمن.

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