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عدن - ياسمين عبدالعظيم -

الأمير ’’طحنون بن زايد‘‘ يفاجئ الجميع وينشر تسريبات محرجة وخطيرة بشأن ’’محمد بن راشد‘‘ وتحرشاته بالنساء..شاهد

كشف حساب “بدون ظل” على تويتر، –الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي-، عن ما أسماها تسريبات “مشينة” يقوم بها جهاز الأمن ضد حاكم دبي محمد بن راشد، والهدف منها.

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وقال في تغريدةٍ له بتويتر إن “التسريبات المشينة التي تخرج ضد محمد بن راشد مرة بتحرشه بابنته جليلة، ومرة بابنته الشيخة شمسة، وخيانة الأميرة هيا مع اجنبي، جميعها خارجه من جهاز الأمن الإماراتي”.

وذكر أن تلك التسريبات تتم بتعليمات من الشيخ طحنون بن زايد، شقيق ولي عهد ابوظبي ومستشاره للأمن القومي، وهدفها إضعاف محمد بن راشد داخليا وخارجيا.حسب “بدون ظل”.

وأضاف في تغريدةٍ أُخرى إلى أنّ هناك خلافات لا ينكرها احد بين محمد بن راشد وزوجته الأميرة هيا، وأن القضاء البريطاني سيأخذ مجراه القانوني، لافتاً إلى أنّ التسريبات تخرج من جهاز الأمن الإماراتي بهدف ارغام “بن راشد” على عدة تنازلات ومن اهمها الخروج بتصريح سياسي ضد ايران، وهذا الامر يتعارض مع سياسة دبي.وفق “بدون ظل”.

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