شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف رسميا عن مصير الفنان "محمد رمضان" بعد ظهوره اليوم بشكل مفاجئ وبحالة يرثى لها .. (شاهد صورة مسربة ) كيف أصبح؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تحدث الفنان المصري محمد رمضان عن ذكرياته مع الفقر وقارنها بالأيام الحالية.

ونشر رمضان عبر حسابه على إنستغرام صورة أثناء انتظاره لسيارته “الرولز رويس”، وعلق عليها ‏قائلًا: “وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الأتوبيس وهو ‏بيجري، لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي، والنهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش ‏بضحك زي زمان”.

وتابع محمد رمضان: “بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار دلوقتي طبعا، ربنا يديمها نعمة”.

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