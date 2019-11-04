مدير عام حجر يلتقي ممثلين من مستكشفي الثروة المعدنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 الخليج 365 استقبل المحامي انور الشادلي مدير عام حجر ،صباح اليوم الأحد، في موقع مصدر مياة مشروع الجول وضواحيها المهندس. فائز باصرة والمهندس خالد بامخلاة،العاملين بالهيئة العامة للاستكشافات المائية والمعدنية ، لتحديد موقع بئر وتقديم الدراسات لاضافة مصدر مياة للمشروع لتعزيز القدرة والكمية من المياة الواصلة بشبكة المشروع وتاهيلها لتفي وتسد الحاجة من المياة النقية الصالحة للشرب لمواطني المناطق المستفيدة من مشروع مياة الجول وضواحيها والذي ضعفت كمية المياة بمصدر المشروع الحالي وتضررت بالسيول خلال الفترة الاخيرة.

كما دشن المدير العام مساحة حجر االصديقة للطفل بعاصمة المديرية الجول وياتي المشروع بتمويل اليونسيف واشراف مكتب الشوون الاجتماعية وتنفذه موسسة حجر التنموية ويهدف المشروع الى بناء القدرات التعليمية عن الاطفال وتعزيزها في الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

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