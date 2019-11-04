شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019م عدداً من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو :

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا . رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1845 مساء. Advertisements رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول: 1200 ظهرا. رقم الرحله :507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 1300 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1830 مساء . رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 0630 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله :855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع : 1430 ظهرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1600 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.