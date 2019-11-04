محافظ حضرموت ينعي الشيخ عبدالله أحمد بامزاحم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، فضيلة الشيخ عبدالله أحمد بامزاحم إمام جامع بروم الذي وافته المنية اليوم بعد عُمر حافل بأعمال الخير وإمامة المصلّين والدعوة الى الله وإصلاح ذات البين .



وعبّر المحافظ على صفحته الرسمية بتوتير عن فاجعة وخسارة رحيل الشيخ عبدالله بامزاحم الذي يعدّ أحد مشائخ المدرسة الوسطية في حضرموت وأحد الدعاة الى الله منذ عشرات السنين في مساجد المحافظة وجامع بروم الذي تولى إمامته والإشراف عليه ، الى جانب أعمال الخير والسعي لمساعدة المحتاجين وإصلاح ذات البين .

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ورفع المحافظ عظيم التعازي والمواساة لأولاد وأسرة وذوي وطلاب الفقيد ، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه وطلابه الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون .

رابط توتير: https://twitter.com/Farag_ALbahsani