هيئة مستشفى ابن سيناء تتسلم مولد كهربائي من بترومسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

المكلا -- محسن بلبحيث

تسلمت هيئة مستشفى ابن سيناء العام، صباح اليوم الأحد، مولد كهربائي بقوة واحد ميقا، مقدماً من شركة بترومسيلة.



وخلال مراسم التسليم أكد رئيس هيئة مستشفى ابن سيناء الدكتور العبد ربيع باموسى أن هذا المولد سيسهم كثيراً في استقرار التيار الكهربائي للمستشفى وأقسامه المختلفة.

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مشيراً إلى أن هذا الدعم المقدم من شركة بترومسيلة جاء في الوقت المناسب كون أحد مولدات المستشفى خرج عن الخدمة قبل أيام ماقد يجعل المنظومة الكهربائية للمستشفى في "خطر".

وثمن الدكتور "العبد باموسى" الجهود والتدخلات الكبيرة لشركة بترومسيلة ودعمها المتواصل للمستشفى حيث سبق وان قدمت الشركة مولد كهربائي في وقت سابق، "آملين أن يستمر الدعم للمستشفى وأقسامه وأجنحته المختلفة من أجل الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره قال مدير ميناء الضبّة الاستاذ هاني سالم عوشان "أنه ونظراً للظروف التي تعيشها البلاد خصوصاً في قطاع الكهرباء فإن شركة بترومسيلة ارتأت ان تقدم الدعم المناسب لأهم قطاع الأ وهو المستشفى، وذلك من خلال تقديم مولد كهربائي بقدرة واحد ميقا من أجل أن يقوم بواجباته تجاه المرضى".

وأكد "هاني عوشان" بأن هذا الدعم لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وبترومسيلة سباقة دائماً لتقديم الدعم اللازم وفقاً والحاجة الملحة، حيث قدمنا مولد كهربائي بنفس القوة للمستشفى في الفترات السابقة كون الكهرباء شيء أساسي وانقطاعها عن المستشفى سيتسبب بالكثير من المشاكل".