شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. إصابة خمس نساء جراء انفجار لغم أرضي من بقايا المليشيات الحوثية بقعطبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 خاص_الخليج 365 كشفت مصادر خاصة عن إصابة خمس نساء جراء انفجار لغم أرضي من بقايا المليشيات الحوثية بمنطقة القَفلَة غربي قعطبة مساء اليوم الإثنين.



وأضاف المصدر لــ "الخليج 365"، بأنه تم نقلهن إلى مشافي الضالع. Advertisements وتؤدي الألغام التي تقوم المليشيات الحوثية بزراعتها إلى قتل المواطنين وإصابتهم. كما حصدت هذه الألغام أرواح الآلاف من اليمنيين، وما زالت تواصل حصد أرواحهم بلا توقفوالتي تعد من جرائم الحرب التي يجب أن يعاقب عليها مليشيا الحوثي من المجتمع الدولي.

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