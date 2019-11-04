عطية يؤكد على أهمية الإصطفاف لإستكمال تحرير ما تبقى من مسلحي الميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية على ضرورة الإصطفاف الوطني في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها الوطن من اجل استكمال تحرير ما تبقى تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة من ايران.



واشار الوزير عطية خلال افتتاحه،اليوم، اللقاء الاول لمؤسسات مراكز تعليم القران الكريم بمأرب،الى ان من اولويات الاصطفاف هو توحيد الجهود الوطنية ونبذ الخلافات بين اليمنيين والتوجه صوب الهدف الرئيسي والقضية الاولى وهي انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

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وشدد وزير الاوقاف على على ضرورة تربية ألابناء على حب الوطن وحب الانتماء اليه وشرف الدفاع عنه وعن مكتسباته الوطنية باعتبارها قيم ومفاهيم من صميم العقيدة السليمة التي أمر بها ديننا لاسلامي الحنيف وحث على الالتزام بها في أكثر من موضع في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

واستعرض الوزير عطية النجاحات التي حققها قطاع التحفيظ بالوزارة ومنها حصد المراكز الاولى والجوائز في المسابقات التي شاركت فيها على المستوى الدولي والعربي في مجال القران الكريم.

من جانبه اكد وكيل محافظة مأرب محمد علي المعوضي دعم قيادة السلطة المحلية لمكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة للقيام بدوره في الاشراف على كافة المراكز والمؤسسات التعليمية في المجال الديني لضمان تحقيق التنشئة الدينية للافراد وفق القيم والمبادي الاسلامية السمحة والمفاهيم الصحيحة واعدادهم الجانب الروحي لهم اعدادا سليما.

من جانبه اشار مدير عام مكتب الاوقاف بالمحافظة حسن القبيسي الى اهمية هذا اللقاء الذي يهدف الى تعزيز آلية المتابعة المستمرة لمختلف مؤسسات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وتوجيهها التوجيه الصحيح الذي يخدم الوطن وتوجهات الدولة ويحمي المجتمع ويعزز من اواصر النسيج المجتمعي وقيم التعاون والتكافل والتسامح.