سيئون : الاطلاع علي سير العمل في مشروعات الصرف الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 اطلع القائم باعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي،اليوم، على سير العمل في مشروعات الصرف الصحي لمدینة سیئون بمحافظة حضرموت.

وتعرف الشرجبي خلال الزيارة على شبكات المشروعات ومحطة الضخ ومحطة المعالجة وما تم إنجازه من اعمال في عدد من المشاريع والأعمال الجاری تنفيذها في خطوط الشبكات داخل مدينة سيئون باقطارھا المختلفة، وكذا عملية الانتھاء من الھیكل الخرساني لمحطة الضخ تمھیدا للبدء في التركیبات المیكانیكیة، والانتھاء من اعمال الحفر وتشكیل احواض المعالجة وعزل الاحواض والانتھاء من تشكیل الطرق الداخلیة والجسور في المدينة. وحث القائم باعمال وزير المياه والبيئة ،المقاولین المنفذین للمشاريع بذل الجھود والالتزام بالبرامج الزمنیة وتنفیذ الأعمال طبقاً للمتطلبات الفنیة.

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