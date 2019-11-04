شكرا لقرائتكم خبر عن ببنطلون وتيشرت .. المراهقة ‘‘حلا الترك’’ تشعل مواقع التواصل بـ(صور مثير) تضج أنوثة بعد عملية تجميل جريئة غيرت شكلها تمامًا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وجئت حلا الترك بردود أفعال سلبية بعد ظهورها بآخر إطلالة لها، حيث هاجمها رواد مواقع السوشيال ميديا بقسوة بسبب اختيارها لملابسها ومكياجها الجريء الذي أخفى براءتها وطفولتها وجعلها تبدو أكبر عمراً من سنها الحقيقي.

وكانت حلا الترك قد نشرت صورتين جديدتين لها، وظهرت فيهما بملابس كاجوال جعلتها تبدو أكثر نضجاً، حيث أطلت ببنطلون واسع مقلم، ونسقته مع تيشيرت أبيض قطني وكارديغان واسع بنصف كم، كما أسدلت شعرها الطويل ووضعت مكياجاً برونزياً داكناً جعلها تبدو وكأن عمرها قد تضاعف عن سنواتها الـ18، مما جعل متابعيها يطالبونها بالعودة للمكياج الخفيف والملابس العصرية الخاصة بالمراهقات التي كانت تبين مرحها وعفويتها.

من جهة ثانية أمضت النجمة البحرينية عطلة عيد الأضحى في منطقة البحر الميت في الأردن، حيث ما زالت تتجنب نشر صور تتضمن والدها وزوجته النجمة المغربية دنيا بطمة، على الرغم من انتقالها لحضانته بعد أن انتهت فترة احتضان والدتها لها بإكمالها عمر الـ18.