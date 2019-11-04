أبناء حضرموت يطالبون بتمكين المحافظة رسم مستقبلها بقرار ابنائها 

طالب، اليوم، شخصيات سياسية في السلطة الشرعية، وقيادات مكونات مجتمعية وسياسية ومشايخ ووجهاء من أبناء حضرموت، شرقي اليمن، خلال اجتماع لها بالرياض، حق أبناء المحافظة لرسم مستقبلها وتمكينها من ذلك.

وأكد الحاضرون أن حضرموت صوتها واحد يجمع كل مكوناتها وشرائحها بكل توجهاتهم وعلى أهمية اعلاء صوت حضرموت وحقها الطبيعي و المشروع في الثروة والسلطة .

وأشار المجتمعون الى ضرورة تمكينها من ذلك عبر اتخاذ الاليات الصائبة التي يجمع عليها أبناء حضرموت عبر مكوناتهم ومرجعياتهم المعروفة والتي اعلنت مراراً و تكراراً عبر مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وأدبياته .

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وجدد الحاضرون تأكيدهم على التمسك بإقليم حضرموت كأمر مفروغ منه وبكل صلاحياته متخذين عدد من الإجراءات التي تتيح تفعيل مخرجات اللقاء وبما يؤدي إلى تحقيق أهدافه.

يأتي هذا بعد أيام من توقيع الحكومة الشرعية اتفاقاً بالأحرف الأولى مع الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، ومن المزمع التوقيع النهائي عليه بالرياض الثلاثاء القادم بحضور الرئيس هادي، وولي العهد السعودي والإماراتي.

وجاءت مطالب أبناء حضرموت، لتؤكد أن الانتقالي الجنوبي ليس الممثل الوحيد لأبناء الجنوب، وأنه لا يمثل الا فئة قليلة، في الوقت الذي تحاول ابو ظبي تسويقه على أن الممثل الوحيد للمحافظات الجنوبية.

