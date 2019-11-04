تسريب صورة فاضحة للفنانة المصرية هنا الزاهد ببنطلون أحمر وهذا ما كانت تفعلة .. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - دائماً ما تقوم هنا الزاهد الفنانة المصرية الشابة بإثارة جماهيرها ومعجبيها بإطلالاتها الجريئة من نوعها، ويوجد فئة كبيرة من الجماهير يحبونها حباً جماً ويتابعون أخبارنها الفنية، لذا نقدم لمن كل جديد في أخبار الفن، وكل ما يتعلق بحياة الفنانين الشخصية والفنية، ويُذكر أن هنا تتألق في الوسط الفني وأصبحت حديث الكثيرين عقب زواجها.

قامت الفنانة هنا بنشر صورة جديدة لها على الحساب الشخصي الخاص بها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث أنها أرادت مشاركة جماهيرها بأحدث إطلالاتها الحديث في فصل الخريف، وهذا يعد أحدث ظهور لها.

وكانت إطلالة هنا جريئة للغاية، ومثيرة لمعجبيها، وقد أضفى عليها الجانب الرياضي، حيث أنها ظهرت وهي ترتدي تيشرت هاف ستومك ذات اللون الأبيض، وكان هذا التيشرت كاشفاً لبطنها، وترتدي عليه بنطلون ذات اللون الأحمر الرياضي، وقد ظهر التاتو في يدها اليسري، ليثير إعجاب الجماهير.

كما أنها كانت تظهر في هذه الصورة بشكل طبيعي، دون ميكب، واكتفت بارتداء النظارة الشمسية، وأما عن تسريحة الشعر، فقد قامت برفع شعرها للأعلى بتسريحة جديدة، وكان شعرها يأخذ الطابع الكيرلي وشعرها لونه الأصفر الذهبي، كما كانت ترتدي شنطة كروس، في مكان بها حدائق خضراء.

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