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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ بن فريد: الإماراتيون جادوا بدمائهم وأموالهم من أجل تحرير الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
الخليج 365
أكد الشيخ القبلي المعروف، والقيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ صالح بن فريد ، على أهمية الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المُتحدة في الجنوب واليمن بشكل كامل منذُ عدة أعوام.
وقال الشيخ صالح في تدوينة له على" تويتر" الإماراتيين جادوا بدمائهم وأموالهم و فلذات أكبادهم من أجل تحرير الجنوب ورسم الابتسامة على شفاة أهله.
وأشار إلى أن جميلهم على أهل الجنوب قبل التحرير وخلال التحرير وبعده لن ننساه ما حيينا وسنورثه أجيالنا إلى يوم القيامة .. مضيفاً بالقول "كيف ننسى جيش الفارس بو خالد ودهاء قادته وبسالة جنده وأرواح ودماء شهداءه" .
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